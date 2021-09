Švýcaři podle odhadů v referendu podpořili sňatky párů stejného pohlaví

Parlament sňatky párů stejného pohlaví schválil už loni, nesouhlasí s nimi ovšem trojice nacionalistických a křesťansko-konzervativních stran, které sesbíraly dostatek podpisů k uspořádání plebiscitu.

Podle zastánců manželství pro všechny přijetí zákona zrovnoprávní partnery stejného pohlaví s heterosexuálními dvojicemi – umožnilo by jim adoptovat společně děti, získat občanství po uzavření sňatku a lesbické dvojice by mohly využívat regulované dárcovství spermatu, napsala agentura AP.

Odpůrci se domnívají, že pokud by registrované partnerství nahradily plnohodnotné sňatky, narušilo by to tradiční rodinu, tedy svazek muže a ženy, podotkla AP. Hlavními odpůrci jsou nacionalistická Švýcarská lidová strana (SVP), národně-konzervativní Konfederační demokratická unie (EDU) a konzervativní křesťanská strana Střed. Podle nich není třeba měnit stávající pravidla, která umožňují od roku 2007 registrované partnerství.

Podle zastánců nicméně může trvat ještě několik měsíců, než budou moci páry stejného pohlaví sňatky uzavírat, a to především kvůli administrativním a legislativním procedurám.

Většina zemí v západní Evropě manželství lidí stejného pohlaví umožnila, zatímco většina států ve střední a východní části kontinentu nikoliv, připomíná AP.