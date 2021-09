Zdědili jsme termín, ne plán, hájil Blinken v Kongresu odchod z Afghánistánu

Povstalecké hnutí Taliban se kvůli dohodě uzavřené s bývalou americkou administrativou dostalo v Afghánistánu již letos v lednu do nejsilnější pozice od začátku invaze roku 2001. Pokud by nynější prezident Joe Biden rychle nestáhl ze země americké vojáky, hrozilo by nebezpečí, že proti nim povstalci obnoví útoky. Během virtuálního slyšení před zahraničním výborem Sněmovny reprezentantů to prohlásil ministr zahraničí Antony Blinken, který čelí silné kritice republikánských i některých demokratických zákonodárců kvůli způsobu, jakým vláda ukončila vojenskou misi v Afghánistánu.