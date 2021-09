Afghánky budou studovat zahalené a v čistě ženských třídách, Taliban změní osnovy

Ministr Hakkání představil nová pravidla na tiskové konferenci jen několik dní poté, co Taliban sestavil vládu, ve které není ani jedna žena. Vláda se podle něj nechce vracet dvacet let zpátky. „Začneme stavět na tom, co dnes existuje,“ uvedl ministr.

Studentky univerzit se budou musel chovat podle pravidel stanovených Talibanem, včetně pravidel pro odívání. Ministr Hakkání však podle AP neupřesnil, zda bude stačit šátek, nebo zda si ženy budou muset zakrývat i obličej.

„Nedovolíme chlapcům a dívkám studovat dohromady. (…) Nedovolíme společné vzdělávání,“ prohlásil Hakkání. Studijní osnovy a vyučované předměty se také změní, uvedl ministr bez dalších podrobností.