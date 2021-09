V Šaštíně roste pódium pro papeže, na místě je už kříž z moravského kostela poničeného tornádem

I další části konstrukce budou mít trvalé využití. Dřevo po akci poslouží na jiných stavbách. Součástí zadání bylo i to, aby se zapojili místní řemeslníci. „Je to příležitostná architektura na jeden den, tak jsme k ní i přistupovali. Opravdu jsme se snažili i ve smyslu myšlenek papeže Františka přistupovat k tomuto projektu ekologicky,“ ujišťuje architekt a spoluautor pódia pro papeže Michal Bogár.

Architekti na zakázce pracují od července. Pódium o rozměrech třicet krát třicet metrů běžně využívají velké hudební festivaly. Vatikán si ale přál, aby nepůsobilo jako na koncertě.

Návštěva v časech zhoršující se epidemie

Návštěva papeže Františka se koná v době, kdy se na Slovensku po klidném létě prudce zhoršuje epidemická situace. Že na setkání přijdou místo statisíců jen desetitisíce lidí, může být nakonec úlevou.

Podle matematika Richarda Kollára to při dodržení hygienických opatření do epidemie výrazněji nezasáhne. Sám už by se ale nezúčastnil a varuje před tím hlavně rizikové skupiny. „Nějakých padesát, sto tisíc lidí je jen kapkou v moři při tom, že máme 700 tisíc dětí ve školách, další statisíce v práci. Z tohoto hlediska věnujeme této akci příliš pozornosti,“ soudí Kollár.

Původně organizátoři akcí požadovali po účastnících očkování proti koronaviru. Úřady doufaly, že to na Slovensku zvýší zájem o očkování. Když se přihlásily pouhé desítky tisíc lidí místo očekávaných stovek tisíc, organizátoři ustoupili a nyní požadují alespoň test, nebo dokument o prodělání covidu-19. Ani to však zájem o papežskou návštěvu zásadně nezvýšilo.