Vzbouřenci v Guineji se zřejmě pokusili o převrat, unesli prezidenta

Z okolí prezidentského paláce se od časného rána ozývala silná palba, napsala agentura AP s odvoláním na očité svědky. Za vzpourou je podle zdrojů agentury Reuters elitní jednotka, které velí bývalý příslušník francouzské Cizinecké legie Mamady Doumbouya. Pučisté rozšířili záběry ukazující, že mají prezidenta Condého ve svých rukou. Condé na videu odmítá odpovědět na otázku, zda s ním špatně zacházejí.

Guinejské ministerstvo obrany vydalo prohlášení, v němž tvrdí, že prezidentská garda a další bezpečnostní složky „hrozbu zvládly a odrazily skupinu útočníků“. Pokračují podle něj „rozsáhlé bezpečnostní operace k obnovení pořádku a míru“. Prohlášení ministerstva obrany nicméně nebylo možné nezávisle ověřit.

Státní televize vysílá hudbu a další program, ale o střelbě v hlavním městě Konakry celé dopoledne mlčela, poznamenala AP. Povstalci se nicméně podle agentury Reuters ve vysílání krátce objevili, do té doby prohlášení vzbouřenců kolovalo po sociálních sítích.

Condé znamenal naději, ale vyvolal kritiku

Guinea má dlouhou historii vojenských převratů a pokusů o ně. Třiaosmdesátiletý prezident Condé se k moci dostal v roce 2010 na základě prvních demokratických voleb od dosažení nezávislosti na Francii v roce 1958. Mnozí viděli v jeho zvolení prezidentem nový start země po desetiletích zkorumpovaných autoritářských vlád.

Rostoucí kritice čelí od doby, kdy se loni rozhodl pro třetí volební období v nejvyšším úřadu s odůvodněním, že se na něj nevztahuje ústavní omezení ohledně nejvýše dvou mandátů, a to kvůli ústavnímu referendu, které loni na jaře uspořádal. Nakonec byl zvolen, ale tento krok vyvolal násilné pouliční demonstrace, při nichž režim podle opozice zabil desítky lidí.

V roce 2011 Condé přežil pokus o atentát. Ozbrojenci v noci obklíčili jeho dům a zasáhli raketami jeho ložnici. Střely zabily jednoho z prezidentových osobních strážců.

Prezidentovi odpůrci si myslí, že hlavě státu se nepodařilo zlepšit životy obyvatel země, z nichž většina žije v chudobě, navzdory nerostnému bohatství země. Pokud by Condé vyhrál i volby v roce 2025, mohl by u moci zůstat dalších pět let.