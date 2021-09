Průzračně čisté jezero Tahoe znečistil popel. Kalifornie bojuje s dalším ničivým požárem

Požár Caldor spaluje přes pět a půl tisíce hektarů denně a dál se rychle šíří. Hasiči mají pod kontrolou jen necelou pětinu zasažené oblasti.

Města okolo jezera Tahoe se vylidnila, popel a kouř se rozprostřel po hladině jednoho z nejčistších vodních ples na světě, kde je jindy průhlednost vody víc než 30 metrů. Výzva k evakuaci platí pro bezmála 55 tisíc lidí. Číslo se ale může podle vývoje ještě zvýšit. Přesto se řada obyvatel rozhodla zůstat a pokusit se chránit svůj majetek na vlastní pěst.

Kvůli ohni a kouři prchají do nižších poloh i medvědi. Plameny lemují parky v okolí, úřady se proto podruhé v historii po loňské ničivé sezoně požárů rozhodly uzavřít všech osmnáct chráněných národních kalifornských lesních území. Turisté na stezkách se mají co nejdřív přesunout do bezpečí.

„Kvůli silnému větru a nízké vlhkosti spolu s vysokými teplotami jsme dnes v terénu zaznamenali pravděpodobnost vznícení sahající přes 90 procent,“ uvedl tamní expert na požáry Steve Vollmer.

Oheň ohrožuje i oblíbené lyžařské resorty v oblasti. Střediska spustila svá sněhová děla jako poslední způsob ochrany.

Rozsah zkázy přibližují záběry z vrtulníku, požár je vidět i z vesmíru. Lesní správa a meteorologové varují, že nebezpečné podmínky pro další šíření ohně a vznik nových ohnisek mají přetrvávat i v následujícím týdnu.