Na severu Mali zemřelo při útocích nejméně 51 lidí

Útok se stal v neděli večer v šest hodin místního času. Vesnice Karou, Ouatagouna a Daoutegeft byly napadeny zároveň. Podle agentury Reuters to vyplývá z dokumentu okresní správy, která hovoří o nejméně 51 zabitých a několika zraněných civilistech. Útočníci rovněž zapálili několik domů a ukradli dobytek.

Přestože se k činu zatím nepřihlásila žádná islamistická skupina, místní úřady hovoří o terorismu. Agentura AP s odvoláním na úředníka Oumara Cisseho uvedla, že útočníci se při příjezdu identifikovali jako islámští radikálové. Útok se odehrál je dva týdny po zatčení dvou vůdců islamistických skupin, které vojákům udali obyvatelé vesnic Outagouna a Karou.

Agresoři údajně zamířili ještě do čtvrté vesnice. Do oblasti vyrazily vojenské jednotky, uvedl armádní zdroj. Upozornil ale na to, že komunikace s nejmenovanou vesnicí je špatná kvůli nedávným útokům islámských radikálů na telekomunikační infrastrukturu.

Radikálové útočí i v dalších zemích

Západoafrická země se od roku 2012 potýká s činností islamistů především na severu. Radikálové se postupně dostávají i do střední části a rozšiřují svůj boj do sousedních zemí: Burkiny Faso a Nigeru. Navzdory činnosti jednotek OSN a francouzské a africké mise radikálové zabili tisíce lidí. Stovky tisíc obyvatel kvůli bojům odešly z domovů.

Na „vážné a neustálé zhoršování bezpečnostní situace“ v zemi minulý týden upozornil nezávislý expert při OSN Alioune Tine, který se specializuje na dodržování lidských práv. Na konci jedenáctidenní návštěvy Mali hovořil o selhání státních institucí a útocích islámských radikálů proti všem vrstvám společnosti. Připomněl, že násilí se ve velké míře dopouštějí i bezpečnostní složky, které mají obyvatele chránit.