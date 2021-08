Ve Spojených státech znovu eskaluje epidemie koronaviru. Biden vyzval lidi k očkování

Americký prezident Joe Biden nyní mluví o situaci v zemi jako o pandemii neočkovaných – po měsících, kdy se stav postupně zlepšoval, teď přišlo několik týdnů, kdy se naopak v některých regionech situace velice prudce zhoršuje.

Jde především o jih a středozápad USA. „Státy jako Missouri, Louisiana nebo Florida teď opět hlásí v některých nemocnicích plné jednotky intenzivní péče. Jde o státy, kde je podprůměrná proočkovanost, a prezident na to upozornil během svého úterního televizního projevu,“ přibližuje zpravodaj ČT v USA David Miřejovský.

Biden sám je velkým zastáncem očkování a ve vakcinaci vidí jedinou cestu, jak virus covid-19 porazit. „Proto opět vystoupil s prohlášením k národu a vyzýval lidi, aby se nechali naočkovat, že je to podle něj jediná správná cesta, co v tuto chvíli mohou udělat pro to, aby se předešlo zásadním lockdownům a opatřením na podzim a v zimě,“ uvedl Miřejovský.

V současné chvíli je v USA naočkováno alespoň jednou dávkou vakcíny přibližně sedmdesát procent dospělých, což je podle odborníků Bílého domu ale velmi malé procento na to, aby vznikla kolektivní imunita. „Tohoto milníku, sedmdesáti procent naočkovaných alespoň jednou dávkou u dospělé populace, chtěl původně prezident dosáhnout už na státní svátek 4. července, ale nepodařilo se to, tento cíl byl naplněn až o měsíc později,“ připomíná zpravodaj.