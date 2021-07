Zákaz nedělního prodeje v Polsku platí, potvrdil soud. Politici však chtějí obcházený zákon zpřísnit

Zákaz platí od března 2018. PiS jím tehdy chtěla posílit rodinný život. Aby lidé nenakupovali, ale byli spolu. Podporu našla u odborů i církve.

Zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé uvedl, že v zákoně je až 25 výjimek. Otevřeno mohou mít v neděli například benzinové pumpy, kavárny, cukrárny či restaurace. K nim patří i zásilkové služby. Právě této možnosti využívá stále více řetězců, aby mohly mít jejich prodejny otevřeno též v neděli.

„V praxi je to tak, že v neděli jsou zavřeny velké obchody v nákupních centrech, ale menší obchody, nebo obchody provozované majitelem mohou mít otevřeno. V Polsku si tedy ne tak široce jako v jiné dny, ale bez problémů nakoupíte i v neděli,“ shrnul zpravodaj. Doplnil, že horší dostupnost může být jen v neděli brzy ráno nebo pozdě večer.

Mnozí politici se nyní domnívají, že zákaz nedělního prodeje, jak byl plánován, se stává postupně fikcí. Proto chtějí obnovit původní myšlenku, aby lidé mohli být doma s rodinami.

PiS tedy připravuje novelu zákona, podle níž by výjimku pro zásilkové služby mohly obchody využívat jen pokud pro ně znamená více než polovinu zisku. To by podle zpravodaje opravdu mohlo vést k tomu, že by mnohé řetězce musely v neděli své prodejny zavřít.