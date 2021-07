Bouře Elsa stála život nejméně čtyři lidi. Škody napáchala mírné

Právě nad územím Georgie se Elsa nacházela po půlnoci místního času, zatímco směřovala dál na severovýchod do Jižní Karolíny. Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) ji provázel vítr o rychlosti maximálně 72 kilometrů v hodině. Výstraha NHC platila kromě Georgie a Jižní Karolíny také pro části států Severní Karolína, Virginie, Maryland a Delaware, bouře by pak mohla zasáhnout i New Jersey a New York.

Nad americkou pevninu se dostala okolo středečního poledne na severu Floridy, přičemž byla zaznamenána maximální rychlost větru sto kilometrů za hodinu. Elsa se předtím prohnala podél západního pobřeží Floridy a z celé její středeční trasy bylo podle webu poweroutage.us hlášeno na pětatřicet tisíc domácností a podniků bez dodávek elektřiny.

Jedno úmrtí související s počasím evidovalo město Jacksonville na severovýchodě Floridy. Za silného deště a nárazů větru kolem osmdesáti kilometrů v hodině si tam oběť vyžádal pád stromu na dvě auta.

V Karibiku zemřeli nejméně tři lidé

V celém regionu hrozila tornáda a jedno možná zasáhlo kemp severně od Jacksonvillu na pobřeží Georgie. „Karavany byly převrácené na bok, převrácené pickupy, hnulo se několik obytných přívěsů a několik jich bylo ve vodě,“ popsal místní obyvatel Sergio Rodriguez. Desítku lidí odvezli se zraněními do nemocnice, nicméně detaily o jejich stavu nebyly ihned k dispozici.

Elsa se minulý týden stala prvním hurikánem, který se v této sezoně utvořil nad Atlantickým oceánem. Živel se nejdříve prohnal přes Barbados a další karibské státy, kde způsobil nejméně tři úmrtí. Jako nejslabší možný hurikán první kategorie byla Elsa klasifikována i během přesunu k Floridě, nad jihovýchodní americký stát ale dorazila opět jako tropická bouře. Tuto klasifikaci si podle meteorologů udrží do pátku.