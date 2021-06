Na Slovensku po nedávném smrtelném útoku na člověka řeší, zda regulovat počet medvědů

V obci Liptovská Lúžna nedaleko Ružomberku berou medvědy v okolí jako samozřejmost. Šelmu mají i ve znaku. Před několika dny tam ale došlo k tragédii. Po střetu s medvědem zemřel 57letý muž.

„Bylo hodně střetů, ale nikdy se nic nestalo. Medvěd utekl, člověk utekl. Ale po této události už má člověk v podvědomí, že ano, může se něco stát,“ říká starosta Liptovské Lúžné Albín Husarčík.

Mrtvého muže našli v lese asi kilometr od obce. Je to první známý případ za posledních nejmíň 100 let, kdy medvěd zabil na Slovensku člověka. Znovu otevřel diskusi o tom, jestli je šelma přemnožená a její populace by se měla regulovat.