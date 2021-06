Sagrada Familia se nedokončí ani v roce 2026. Kvůli úbytku turistů se mohou práce prodloužit o desetiletí

Zatímco v době před pandemií vítala Sagrada Familia až devadesát procent návštěvníků z ciziny, nyní se karta obrátila. Před nejnavštěvovanější památkou ve Španělsku se opět tvoří fronty. S kolapsem turismu se ale zastavil i hlavní zdroj příjmů na dostavbu této basiliky minor.

Po nucené přestávce se na věže chrámu sice vrátili i dělníci, dokončit dílo včas se ale s největší pravděpodobností nestihne. „Plánovali jsme dokončit práce v roce 2026. To bohužel nebude možné. Mohlo by to být v roce 2030, 2035 nebo 2040. Lhal bych, kdybych teď řekl přesné datum,“ uvedl generální ředitel Sagrada Familia Xavier Martínez.

Není to přitom poprvé, kdy se práce na stavbě přerušily. Výstavba se zcela zastavila i ve třicátých letech během občanské války. Chrám se navíc od počátku staví jen pomocí darů a příspěvků, což je důvod, proč dílo roste tak pomalu. Gaudí se za svého života dočkal jen výstavby krypty, apsidy a východní fasády Narození.

Vedení chce do konce roku dokončit jednu z věží

Přesto by se generace dnešních alespoň šedesátníků měla konečné podoby dočkat. „Musíme pokračovat. Naším cílem je, aby se projekt, o němž Gaudí snil, stal skutečností. A byl dokončen,“ prohlásil hlavní architekt budovy Jordi Fauli.

Vedení chrámu letos plánuje dostavit věž věnovanou Panně Marii. Svatá rodina jich má mít celkem osmnáct, ta hlavní se má vyšplhat až do výšky přes sto sedmdesát metrů a bude symbolizovat Ježíše Krista. Z baziliky se tak stane nejvyšší stavba Barcelony.