Před sto lety došlo k masakru černošského obyvatelstva v Tulse. Do povědomí se dostává až teď

Dostali jsme jen sliby, kritizují obyvatelé Tulsy

V roce 1921 tisíce černochů Tulsu opustily. Ti, kteří zůstali, vybudovali novou čtvrť o několik kilometrů dál. Úspěch a velikost té původní se ale nepodařilo napodobit. Potomci obětí si dnes stěžují, že stále čelí útlaku a i přes proklamace o pomoci a nápravě starých křivd se jejich komunita nedočkala dostatečné podpory. „Dál za 36. ulicí už nikoho nezajímáme,“ stěžuje si majitelka místního obchodu Billie Parkerová.

Připomenout masakr do Oklahomy příští týden zamíří i prezident Joe Biden. Čelit bude otázkám ohledně odškodnění, a to nejen v Tulse. Prezident totiž podpořil vznik studie o reparacích pro potomky otroků.

Náhrada škod za staletí nucených prací a útlaku by se podle odhadů mohla vyšplhat do výše bilionů dolarů. Příslušný zákon se v Kongresu objevuje už 30 let, nikdy se o něm ale závazně nehlasovalo. Průzkumy naznačují, že jeho přijetí si přeje polovina Afroameričanů. Mezi bělochy má podporu jen deset procent.