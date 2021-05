V bublinách, jinde a bez diváků. Lotyšská Riga hostí neobvyklý hokejový šampionát

Účastníci turnaje se ze své „bubliny“ nedostanou do kontaktu ani se zástupci médií, s výjimkou krátkých rozhovorů s držiteli vysílacích práv. Ostatní komunikace se stejně jako v celé koronavirové době děje on-line na dálku pomocí aplikací, což výrazně snížilo i přímou účast novinářů na turnaji. Přísná opatření se ještě v posledních dnech vyvíjejí.

Úvod s Ruskem

Turnaj začne v pátek od 15:15 zápasy Rusko–Česko a Německo–Itálie, o čtyři hodiny později začnou duely Bělorusko–Slovensko a Kanada–Lotyšsko. Základní skupiny skončí v úterý 1. června. Dva dny nato je na programu čtvrtfinále. Utkání o medaile se budou hrát v červnu, vůbec poprvé v historii.

„Domnívám se, že je to otevřené. I tím, že tady nebudou diváci, tak je tady šest sedm týmů, které se o to chtějí poprat. Kdo bude mít tu nejlepší formu, bude nejlépe připravený, pokorný a vydrží tady všechny ty restrikce, co tu jsou, tak má největší šanci na vítězství,“ míní asistent trenéra českého týmu Jaroslav Špaček.

Velké obrazovky v Praze nebudou

Omezené bude kvůli covidu i fandění v Praze. Magistrát letos nebude pořádat hromadné sledování mistrovství světa v hokeji na velkoplošných obrazovkách. Ty zatím nechystá ani areál ve Žlutých lázních v Podolí.

„V letošním roce zatím o zřízení velkoplošné obrazovky k hokejovému mistrovství neuvažujeme, a to kvůli epidemické situaci. Sice se zdá, že je v tuto chvíli epidemie na ústupu, ale nechceme situaci podcenit a pořádat masovou událost. Organizace podobných akcí je navíc v této době přinejmenším složitá. Situaci ale ještě s odstupem času vyhodnotíme,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Fanoušci se budou moci přijít podívat do Riegrových sadů nebo třeba na zahrádku restaurace U krále Václava IV. v Krčském lese.