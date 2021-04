Rusů v Česku během posledních let přibývalo. Teď sledují, jak se krize vyvine

Alexej Pišenkov už 15 let podniká v Česku na realitním trhu a nyní čeká, co se bude dít dál. „Je to spíše velká lítost nad dopady nejen na nás, ale na celou Českou republiku,“ shrnul své pocity. Stejně jako mnozí další Rusové v Karlových Varech se obává, zda současná krize neovlivní nepříznivě trh s nemovitostmi.

Ruska žijící v Česku a novinářka Evgenia Snežkina uvedla, že se v poslední době trochu bojí, protože neví, co bude dál. Negativní reakce z okolí nepociťuje. Věří českým zpravodajským službám a jejich zprávě o výbuchu ve Vrběticích i zjištěním mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat.