USA se daří vakcinace. Biden chce v průběhu dubna spustit očkování lidí nad 18 let

Americká hlava státu očkování neustále propaguje, navštěvuje vakcinační centra a vzkazuje lidem, že právě přes ně vede cesta zpět k normálnímu životu. „Dál noste roušku. Myjte si ruce a udržujte odstup od ostatních,“ prohlásil Biden na návštěvě ve Virginii.

Spojené státy zvládnou během první stovky dní trvajícího prezidentova mandátu rozdat dvě stě milionů injekcí. Boj s pandemií je Bidenovým hlavním tématem, prezident ale zároveň varuje před přílišným optimismem. Nebezpečí podle něho představují zejména nové koronavirové mutace.

Americká hlava státu rovněž podporuje vznik nových očkovacích center, na které by se mělo přeměnit až 23 tisíc lékáren. „Dostali jsme se do fáze, kdy máme k dispozici dostatek vakcín, očkovacích míst a lidí, co očkují. Proto věříme, že každý v naší zemi by měl mít nárok se postavit do řady,“ uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

S propagací vakcinace pomáhá i Harrisová

Podporovatelé Bidena si právě takového lídra v době pandemie přáli. Jedním z nich je například Eliot Bell-Krasner, který je přesvědčen, že prezident dokázal během 75 dní v úřadu bojovat s koronavirem efektivněji než jeho předchůdce. „Nejdůležitější je to, jak poukazuje na bezpečnost vakcín a že by se všichni měli nechat očkovat. O to víc, že se neustále šíří mnoho absurdních konspiračních teorií,“ řekl Bidenův podporovatel.

Očkování v zemi propaguje také viceprezidentka Kamala Harrisová, jež navštěvuje vakcinační centra a o výhodnosti očkování přesvědčuje především etnické menšiny, které jí naslouchají.