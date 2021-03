Při třech útocích na masážní salony u Atlanty zemřelo osm lidí

Útočník vtrhl v úterý kolem páté večer do masážního salonu ve městě Acworth v okrese Cherokee asi 50 kilometrů od Atlanty, kde postřelil pět lidí. Dva zemřeli na místě, další tři převezli záchranáři do nemocnice, kde dva z nich později svým zraněním podlehli. Oběťmi byly dvě ženy s asijskými kořeny a muž a žena bílé pleti.

Asi o 50 minut později přijela policie do salonu krásy na severovýchodě Atlanty, odkud bylo hlášeno vloupání. Strážníci na místě našli tři zastřelené ženy, řekl šéf místního policejního sboru Rodney Bryant. Při ohledávání místa činu přišly zprávy o střelbě v dalším masážním salonu, který leží naproti přes ulici. Tam našli policisté jednu mrtvou ženu.

Podle agentury Reuters bylo celkem mezi mrtvými šest žen asijského původu. Ministerstvo zahraničí Jižní Koreje vydalo prohlášení, podle kterého policie potvrdila, že čtyři z obětí jsou ženy s korejskými předky. Korejská diplomacie se nyní snaží zjistit jejich státní příslušnost.

Agentura AP poznamenala, že Spojenými státy v poslední době zmítá vlna útoků proti Američanům asijského původu, která souvisí s epidemií covidu-19 v zemi. Řada odborníků přičítá rostoucí agresivitu vůči příslušníkům této menšiny rétorice některých politiků včetně exprezidenta Donalda Trumpa, kteří například opakovaně nazývají koronavirus čínským virem. První nakažení se totiž objevili na konci roku 2019 v čínském městě Wu-chan.

K vlně krutých zločinů z nenávisti proti Američanům asijského původu se minulý týden vyjádřil i prezident Joe Biden v projevu o boji proti covidu-19. „Je to špatné, je to neamerické a musí to přestat,“ uvedl.