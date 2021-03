Na kole jezdila jako ďábel. Alfonsina Stradová byla jedinou ženou na legendárním Giru

Jako malá byla velmi soutěživá. Alfonsina se narodila do rodiny Moriniů na farmě poblíž Modeny, kde jí otec koupil staré otlučené kolo výměnou za deset kuřat. Budoucí závodkyně tím získala svůj vlastní „stroj svobody“. Uměla jezdit tak rychle, že se po ní na silnicích ve vesnici jen zaprášilo. „Alfonsino, zpomal!“ volali na ni vždycky rodiče. Díky tomu, jak místními silnicemi prosvištěla, říkalo se jí mezi vesničany „ďábel v šatech“.

Rodiče dělali všechno možné, aby dívku od její lásky ke kolu odradili, nic ale nepomáhalo. Naučila se jezdit v deseti letech a svůj první závod vyhrála už ve třinácti, jako odměnu za vítězství dostala živé prase. Zvítězila téměř ve všech závodech dívek, do kterých se přihlásila, a také v mnoha chlapeckých soutěžích.

Díky výhrám a pověsti získala pozvání na Grand Prix Petrohradu v Rusku v roce 1909. Měla takový úspěch, že carevna Alexandra chtěla od svého manžela, ruského cara Mikuláše II., aby Alfonsině udělil zlatou medaili. Za další dva roky dokonce překonala ženský světový rekord, kdy ujela za hodinu vzdálenost 37 kilometrů. A to přitom její kolo vážilo téměř dvacet kil a nemělo přehazovačku.

Závodní kolo jako svatební dar

Když jí bylo 24 let, Alfonsina se vdala. Rodiče tak doufali, že se svého bláznivého snu stát se cyklistkou vzdá. To byl ale omyl, její manžel Luigi Strada jí ve svatební den daroval nové závodní kolo. Byl totiž také jezdcem a závodníkem a začal svou ženu trénovat. Z vesnice se manželé odstěhovali do Milána, kde Stradová na kole jezdila přímo v ulicích města. Na závodech pak sklízela úspěch za úspěchem po celé Evropě.

Stradová se pořád zdokonalovala, byla rychlejší a seběvědomější a čím dál více porážela na závodech muže. Alfonsina se proto rozhodla, že pojede legendární Giro d'Italia, které je jednou z nejnáročnějších soutěží na světě. Organizátoři jí ale několikrát start nepovolili, byl to výhradně mužský závod.