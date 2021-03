Kushner se stáhl do pozadí. Trumpův zeť vyčkává na vhodnější politickou situaci

„Plán je investovat do regionu 50 miliard dolarů. Pokud se peníze využijí, pomohou snížit míru chudoby na polovinu. Je to plán na deset let,“ přiblížil Kushner vizi.

Jared Kushner se těšil jeho téměř bezmezné důvěře. Podle Trumpových spolupracovníků to byl právě on, kdo přesvědčil prezidenta, aby se Spojené státy pokusily překreslit politické uspořádání na Blízkém východě. Hned v roce 2017 získal pro svůj plán Trumpův souhlas.

Rozkol započal 6. ledna

Rozkol mezi oběma muži přišel 6. ledna 2020, kdy po Trumpově projevu před Bílým domem zaútočili jeho příznivci na Kapitol. Jared Kushner s manželkou Ivankou přitom ještě předtím radili prezidentovi, aby uznal výsledek voleb a odešel – byť jen na chvíli – do ústraní.

To se ale nestalo, Trump bojoval až do konce a poté nevyloučil svůj pokus o návrat. Pro bývalého prvního zetě a první dceru Ameriky (Ivanku Trumpovou) a jejich reputaci mezi elitou to byla další rána. Vzali to jako jasný signál stáhnout se do ústraní a pozvolna přeskupit síly pro své budoucí politické ambice.