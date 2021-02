Pandemie ve světě: V Rakousku lze vyrazit ke kadeřníkovi s testem, Němci připravují návrat dětí do škol

Za přísných hygienických opatření se v pondělí otevřely také galerie a muzea. Zavřené naopak zůstávají hotely a restaurace. Kdy se budou moci otevřít, není jasné. Podle členů vlády to nebude dříve než v březnu.

Otevřít se mohou také kadeřnictví, kosmetické či masážní salony. Jejich provozovatelé ale musí požadovat od zákazníků negativní test na koronavirus, který nesmí být starší než 48 hodin. Rakousko kvůli tomu rozšířilo síť stanic, na kterých se mohou lidé nechat zdarma otestovat. Nyní jich je po celé zemi zhruba tisíc a do konce února by měly být testy na koronavirus k dispozici zdarma ve všech lékárnách.

Ve Vídni a Dolních Rakousech se vrátily do lavic děti z prvních stupňů základních škol. Jejich vrstevníci z ostatních spolkových zemí se začnou prezenčně učit od příštího pondělí, kdy jim skončí týdenní prázdniny. Žáci vyšších ročníků se budou ve školách střídat. Část z nich bude ve třídách v pondělí a v úterý, druhá část ve středu a ve čtvrtek. V pátek se budou všichni dál učit dálkově. S návratem dětí do škol je spojená i povinnost pravidelného tetování. Kdo se testovat odmítne, bude se smět dál účastnit jen distanční výuky.

Ne všichni s uvolňováním opatření v Rakousku souhlasí. Vládu kancléře Sebastiana Kurze kritizuje například opoziční sociální demokracie (SPÖ). Její předsedkyně Pamela Rendiová-Wagnerová, která je původním povoláním lékařka, uvedla, že rušení restrikcí považuje vzhledem k vysokým denním přírůstkům počtu nakažených za „velké riziko“. Kritiku si Rakousko vysloužilo i v cizině.

V Tyrolsku se šíří jihoafrická varianta koronaviru

Vliv rozvolnění chce vláda posoudit příští pondělí. Nevyloučila přitom, že v případě nepříznivého vývoje omezení opět zavede. Nejasné zatím zůstává, zda vláda přijme některá zvláštní opatření pro spolkovou zemi Tyrolsko, kde se šíří takzvaná jihoafrická mutace koronaviru. Jednání ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera s tyrolským hejtmanem Güntherem Platterem trvala celou neděli, nakonec ale skončila bez zjevného výsledku. Část odborníků požaduje, aby bylo Tyrolsko na několik týdnů zcela izolováno od zbytku světa.

Od počátku epidemie se v Rakousku, které má 8,9 milionu obyvatel, nákaza koronavirem prokázala u více než 420 tisíc. Na komplikace spojené s covidem-19 zemřelo přes osm tisíc lidí. V posledních dnech v zemi přibývá mezi 1000 a 1500 případy denně.

Německo usiluje o návrat dětí do škol

V Německu se dvouměsíční čekání na opětovné otevření škol chýlí ke konci, ale zatím není jisté, zda se tak stane již k 15. únoru. Mezi odborníky i politiky sílí názor, že je nutné obnovit prezenční vyučování co nejdříve, aby se zabránilo dalšímu narůstání škod v podobě nedostatečného vzdělávání dětí. Uzávěra má již nyní dopady na žáky, kteří měli s učením problémy ještě před pandemií.

Současná krize je navíc podhoubím pro růst nerovnosti, kterému se politici snažili v uplynulých desetiletích zabránit. Protože Německo svůj blahobyt staví na vzdělání, je nutné připravit se na bilionové škody. Propočet německého hospodářského výzkumného institutu Ifo ztrátu dosavadního uzavření škol v dlouhodobém horizontu odhaduje na 3,3 bilionu eur (85 bilionů korun).

Prozatím do 14. února zůstávají školy uzavřené, družiny a školky pak fungují jen v nouzové režimu pro děti pracovníků, jejichž profese jsou nezbytné pro chod země.

Tomu, že se otevření obnovení prezenční výuky blíží, nasvědčuje tisková konference ministryně školství Anji Karliczekové. Ta chce odpoledne představit opatření, která mají minimalizovat riziko šíření infekce.

Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung je základem opatření omezení kontaktů mezi třídami a ročníky. Pokud se infekční situace zhorší, podmínky kontaktů se ještě více zpřísní. Například tím, že by se třídy rozdělily na menší skupiny a vyučování by se rozdělilo na směny. Se zachováním prezenční výuky v menších skupinách se při těch nejdramatičtějších scénářích počítá pro žáky prvního stupně, starší děti by ale opět přešly na distanční vzdělávání.