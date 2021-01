Obě strany v Karabachu útočily na civilisty a používaly nepovolené zbraně, uvádí Amnesty International

„Podle zjištění Amnesty Inernational nebyly útoky na civilní cíle náhoda, ale mohlo jít o cílenou taktiku s cílem zastrašit protivníka na druhé straně,“ podotkl zpravodaj ČT Václav Černohorský. Arménská i ázerbájdžánská strana takové útoky dlouhodobě popírají.

AI vycházela jak z výpovědí svědků – příbuzných zabitých a zraněných – tak z rozhovorů s místními civilními i vojenskými úřady, pracovníky nevládních organizací či novináři. Kromě toho zkoumala také úlomky munice, videa, fotografie a satelitní snímky z konfliktu.

„Náš výzkum odhalil na obou stranách nerozlišující a nepřiměřené útoky, které zabily a zranily civilisty a poškodily civilní objekty. Útoky byly opakovaně prováděny v civilních obytných oblastech daleko od frontových linií a tam, kde se často nezdálo, že by v jejich blízkosti byly nějaké vojenské cíle,“ uvedla Marie Struthersová z AI.

„Nejde jen o to, co viděla na místě AI, ale také celá řada médií včetně západních novinářů, včetně České televize, a to jak náš štáb, který se pohyboval na ázerbájdžánské straně, tak náš kolega David Borek, který byl přímo v Náhorním Karabachu. My jsme jednoznačně viděli zničené domy a zničené lidské životy na místech, kde v okolí nebyly žádné vojenské cíle, a to byl důsledek ostřelování jedné nebo druhé strany,“ dodal Černohorský.