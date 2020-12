Virginie odstranila z Kapitolu sochu konfederačního generála Leeho

Každý stát má v Kapitolu právo na dvě sochy. Virginie tam roku 1909 umístila sochu Leeho a jednoho z otců zakladatelů americké Unie George Washingtona. „Konfederace je symbolem virginské rasistické a kontroverzní historie a je už načase, abychom náš příběh vyprávěli skrze obrazy houževnatosti, různorodosti a inkluze,“ řekl ve vyjádření guvernér státu Ralph Northam, který odstranění díla nařídil.

Leeho v Kapitolu nahradí socha Barbary Johnsové, která v 50. letech minulého století bojovala za zlepšení podmínek na segregované černošské střední škole ve městě Farmville. Její kauza se stala součástí přelomového rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Brown vs. The Board of Education, které postavilo mimo zákona rasovou segregaci na amerických veřejných školách.

„Těším se, že v Kapitolu bude reprezentovat Virginii průkopnická mladá černošská žena. Návštěvníci se dozví o tom, co přinesla Barbara Johnsová Americe a pocítí sílu vytvořit pozitivní změny ve svých společenstvích stejně tak, jako to učinila ona,“ dodal Northam.

Památky připomínající osobnosti Konfederovaných států amerických, které se při občanské válce z let 1861 až 1865 odtrhly od zbytku americké Unie, se v posledních měsících staly znovu středem pozornosti americké veřejnosti v souvislosti s masivním protestním hnutím proti zakořeněnému rasismu v americké společnosti a policejní brutalitě namířené na příslušníky etnických menšin. Demonstrace v desítkách měst vypukly poté, co černoch George Floyd na konci května zemřel po tvrdém zásahu bělošského policisty v Minneapolis.