Německý soud uložil útočníkovi na synagogu v Halle doživotí

Nynější verdikt tak znamená, že pokud by Balliet byl v budoucnu omilostněn, musí nastoupit do ochranné detence. Ta není chápana jako trest, ale jako ochrana veřejnosti, proto má na rozdíl od vězení mírnější podmínky. V případě doživotního trestu vězení je v Německu možné dosáhnout podmínečného propuštění nejdříve po 15 letech v káznici.

Obhajoba se snažila kvalifikaci zmírnit a k obvinění z pokusu o zabití více než pěti desítek lidí v synagoze uváděla, že to nebyl pokus o vraždu, protože od svého záměru vniknout do synagogy nakonec ustoupil. Soud ale tento výklad odmítl.

Balliet před soudem útok nepopíral. Uvedl, že chtěl původně útočit na muslimy, nakonec se ale rozhodl zvolit si za terč Židy, protože je považuje za větší problém pro „nespokojené bílé muže“. Během procesu se také několikrát pokusil hlásat své rasistické názory, proto mu soud musel opakovaně odebírat slovo.

Soudní psychiatr během procesu poukázal na to, že Balliet trpí složitou poruchou osobnosti se známkami paranoie a autismu, zároveň ale zdůraznil, že to k omezení jeho příčetnosti a schopnosti rozeznat protiprávní jednání nevedlo. Zdůvodnil to tím, že obžalovaný na rozdíl od pacientů trpících klamnými představami a bludy čin podrobně plánoval a vyčkával na nejlepší okamžik.