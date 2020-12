Sasko zavírá školy. Učí se v nich i čeští žáci, kteří se do lavic vrátili před pár dny

Zhruba šest týdnů se dojíždějící české děti učily online. Teď dohání resty. Jejich němečtí spolužáci totiž mají náskok, protože do školy mohli chodit stále. Sasko totiž povoluje Čechům vstup na 12 hodin. Musí k tomu mít ale vážný důvod.

Děti na gymnázium ale jezdí i stovky kilometrů a přes týden jsou proto na internátě. Maturanti se tak v říjnu rozhodli nastěhovat natrvalo. „Známky, které získají, se jim započítávají do maturitního průměru. Když seděli doma a němečtí žáci chodili do školy, tak to pro ně bylo krajně nevýhodné,“ říká učitelka z tamějšího Gymnázia Friedricha Schillera Jitka Pokorná.

Školy v Sasku zůstanou zavřené až do poloviny ledna

Mladší děti se díky výjimce vrátily až teď. Začíná ale znovu výuka na dálku, a to pro všechny. „Tím, že jsme si natrénovali na českých žácích, máme dobrou zkušenost a teď víme jak na to,“ sděluje ředitel zmíněného gymnázia Kristian Raum. Školy v Sasku mají zůstat zavřené až do druhého lednového týdne.

V Sasku se od pondělí zavírají i školky a většina obchodů, nesmí se pít alkohol na veřejnosti, mají být častější kontroly na hranicích. Jsou také povinné roušky. Domovy důchodců je možné navštěvovat až po negativním testu. Pendleři do Německa ale mohou dál. V saské metropoli Drážďanech také poprvé od války zrušili historické vánoční trhy.