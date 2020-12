Oslavy Vánoc napříč evropskými zeměmi skýtají různá specifika

Father Christmas je však „mnohem starší“ než Santa Claus. Mluvilo se o něm už v době pohanských kultů a náboženství, symbolizoval zásoby shromážděné na zimu, radost z blížícího se jara a prodlužování dne na úkor noci. Dnes už se ale jedná v podstatě o jednu a tutéž bytost.

V Británii nesmí chybět ani vánoční stromek, i pod něj se dávají dárky, většinou ale ty, které děti dostávají od svých příbuzných. Pod stromkem se tak postupně objevují během celého prosince. Rozbalují se však až ráno 25. prosince spolu s těmi z červených ponožek „od Santy“.

Typickým vánočním jídlem v Británii je pečený krocan, který se plní nádivkou z ořechů. Co je ale nejdůležitější a Britové si na to velmi potrpí, je vánoční pudink přání. Ten by měl při přípravě chodit míchat každý člen domácnosti a u toho vyslovit svá přání. Chybět ale nesmí ani gingerbread men, což je perník ve tvaru panáčka.

Ošklivá, ale hodná italská čarodějnice

Když se v Itálii někoho zeptáte, kdo a kdy dětem o Vánocích naděluje dárky, jasnou odpověď nedostanete. Liší se to nejen region od regionu, ale i rodina od rodiny. V některých částech země se dárky rozdávají stejně jako v Česku – večer 24. prosince. Dětem je má nosit Babbo Natale, který přijíždí z Finska na saních se soby. V některých rodinách se ale dárky rozbalují až druhý den ráno.

Dárky má ale dětem nosit i ošklivá čarodějnice Befana, většinou nicméně až na Tři krále. Legenda totiž praví, že když se narodil Ježíšek, tak k němu všichni spěchali s dary, Befana se ale o jeho narození dozvěděla pozdě a Ježíška už v Betlémě nenašla. Dodnes prý proto létá na koštěti a dětem rozdává darky, ovšem těm zlobivým jenom uhlí. V některých rodinách tak děti na Štědrý den dostanou jenom drobné dárky, ty větší „od Befany“ až na Tři krále.

Samotné vánoční svátky jsou však v Itálii mnohem klidnější než například v Česku. Pro Italy není ani příliš důležitý vánoční stromek, více se zaměřují na jesličky. Betlémy jsou podobné těm tuzemským, dědí se z generace na generaci.