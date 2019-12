Hoj, ty tajemný svátku. Ověřte si v kvízu své znalosti o Vánocích

1. Volno na Štědrý den bereme jako samozřejmost. Přitom to není tak dávno, kdy 24. prosinec státním svátkem nebyl. Mezi státem uznaná volna je tehdejší Federální shromáždění zařadilo až v roce 1990 na poněkud spontánní návrh jednoho z poslanců. Zemí, kde by Štědrý den byl také státním svátkem, není na světě mnoho, pár výjimek by se nicméně ještě našlo. Například jedna z následujících. Která?

Madagaskar

Kyrgyzstán

Venezuela