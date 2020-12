Evropský soud zamítl žaloby Maďarska a Polska ohledně směrnice o vysílání pracovníků

Novela unijní normy zajišťující práva zaměstnanců dlouhodobě vysílaných do ciziny rozdělila členské země na dva tábory. Zatímco západní státy v čele s Francií prosazovaly přijetí pravidel, která by co nejvíce ochránila jejich firmy před konkurencí ze zemí s nižšími mzdovými náklady, zejména státy východního či jižního křídla EU chtěly dopad směrnice omezit.

Budapešť a Varšava se kvůli rozšíření normy na oblast služeb obrátily na nejvyšší orgán unijní justice. Soudci v Lucemburku však žaloby zamítli. Směrnice podle nich „neodstraňuje případnou konkurenční výhodu, ze které by měli prospěch poskytovatelé služeb z některých členských států“. Podle soudu může směrnice chránit sociální práva pracovníků, aniž by porušovala princip volného pohybu služeb.

Oběma zemím původně vadil také fakt, že se nová pravidla týkala například i řidičů kamionů. Ti však byli letos ze směrnice vyňati poté, co evropští zákonodárci schválili takzvaný silniční balíček.