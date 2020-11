Ázerbájdžánci ve středu vstoupí do Kelbadžaru. Štáb ČT navštívil místní Armény, kteří odmítají odejít

Turecko chce zřídit vlastní pozorovací stanoviště v Náhorním Karabachu, odkud by dohlíželo na dodržování příměří v oblasti. Rusko to odmítá s tím, že se Moskva a Istanbul dohodly na společném ústředí. Ve středu ázerbájdžánská armáda plánuje vstoupit do Kelbadžaru, který je už druhým okresem v rukou Arménů, jenž podle mírové dohody nově připadne Ázerbájdžánu. Odchodem místních Arménů z regionu se v reportáži zabývá zahraniční zpravodaj ČT Karel Rožánek.