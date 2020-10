Turecko a Řecko po pátečním zemětřesení evidují 28 mrtvých

Otřesy propukly v pátek okolo poledne a pocítili je i obyvatelé Atén a Istanbulu. Podle Evropského středomořského seizmologického centra mělo zemětřesení sílu 6,9 stupně Richterovy škály, americká geologická služba uváděla rovných sedm stupňů. Ohnisko se nacházelo v Egejském moři 13 kilometrů severně od Samosu, v Turecku pak zaznamenali přes 500 následných otřesů.

Řecký ostrov zasáhla i malá vlna tsunami. Voda zaplavila i turecké pobřeží, do vnitrozemí zanesla trosky a odnášela auta i vybavení zřícených budov. „Byl jsem vyděšený, ne kvůli sobě, ale kvůli své ženě a synovi, říkal jsem si, že to snad nikdy neskončí. Mám pocit, že to trvalo deset minut,“ popsal průběh zemětřesení 32letý turecký doručovatel zboží Gökhan Kan.