Řecká policie zatkla nepravomocně odsouzeného zakladatele krajně pravicového Zlatého úsvitu

„Jsem hrdý na to, že půjdu do vězení za své názory,“ prohlásil krátce před zadržením Michaloliakos. Ten byl na začátku října nepravomocně odsouzen za vedení zločinecké organizace, za kterou soud považuje stranu Zlatý úsvit. Zakladateli a dalším pěti představitelům strany soud vyměřil trest 13 let vězení.

Mezi lidmi, jejichž zatčení soud nařídil, je i europoslanec Joannis Lagos, který pobývá v Bruselu a je chráněn poslaneckou imunitou. Soud nařídil uvěznit také příznivce strany Jorgose Rupakiase, který dostal doživotí za vraždu levicového aktivisty a populárního rappera Pavlose Fyssase z roku 2013.

Pěti nepravomocně odsouzeným soud umožnil zůstat do rozsudku odvolacího soudu na svobodě. Mezi nimi je i Michaloliakosova manželka.

Téměř šedesát odsouzených

Prvoinstanční soud označil na začátku října Zlatý úsvit za zločinecké spolčení. Podle soudu členové strany soustavně páchali trestné činy z nenávisti. Z 68 obžalovaných členů a sympatizantů strany jich bylo odsouzeno 57. Minulý týden soud rozhodl o výši trestů.

Zlatý úsvit byl založen v 80. letech jako neonacistická skupina a v roce 2012 se poprvé dostal do řeckého parlamentu. Se svou silnou protiimigrační politikou si na vrcholu řecké ekonomické krize vysloužil místo třetí nejpopulárnější strany. O křesla v parlamentu však strana přišla v loňských volbách. Někteří členové ze strany vystoupili a vytvořili si vlastní politická hnutí.