Za otravou Navalného stojí nejspíš ruské vedení, prohlásil Pompeo

„Existuje značná pravděpodobnost, že to (útok na Navalného) pochází od čelných ruských představitelů,“ řekl Pompeo v rozhovoru v rozhlasovém pořadu, jehož přepis zveřejnilo ministerstvo zahraničí.

Podle Pompea Spojené státy nadále vyhodnocují, jakou zvolí odpověď. „Uděláme vše pro to, abychom snížili riziko, že se takové věci budou opakovat,“ dodal šéf americké diplomacie.

„Myslím, že svět dozrál k tomu, aby pochopil, že takto se normální země nechovají. Rusy to přijde draho,“ řekl Pompeo.

Rusko otravu popírá

Navalnyj se léčí v berlínské klinice Charité, kam byl letecky převezen poté, co v srpnu zkolaboval v letadle, jímž se vracel ze Sibiře do Moskvy. Německá vláda po rozborech armádních specialistů oznámila, že šlo o otravu nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. Rusko to popírá a uvádí, že mu nebyl předložen žádný důkaz, že byl Navalnyj otráven.

Ministři zahraničí hospodářsky vyspělých zemí sdružených ve skupině G7 v úterý důrazně odsoudili útok na Navalného, který byl podle nich „potvrzenou otravou“.