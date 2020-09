V nejnižším bodě česko-čínských vztahů nejsme, míní Tlapa. Lze prý čekat další reakce

Čínské prohlášení podle náměstka ministerstva zahraničí rovněž není vzkazem pouze pro Česko, ale i pro sousední země. Čína si chce zachovat tvář a potřebovala to říct, dodal. Tlapa v pořadu rovněž odhadl, že Peking v budoucnu bude chtít z české strany slyšet ujištění o dodržování politiky jedné Číny.

Tlapa čínskou reakci označil za „velmi silnou“, v pondělí si kvůli ní předvolal čínského velvyslance v tuzemsku Čang Ťien-mina. „Sdělili jsme mu, že je nepřijatelné v diplomacii používat výrazů, jako že předseda Senátu musí zaplatit. Je to slovník, který je nepřijatelný a takto spolu komunikovat nemůžeme,“ popsal jednání Tlapa.

Vypovězení diplomata by byla příliš silná reakce

Na otázku, zdali by bylo během vyjednávání potřeba vypovědět čínského velvyslance z Česka, odpověděl, že by se jednalo o příliš silnou reakci. „Je to na posouzení, ale já si myslím, že tak silná reakce není nutná. Je důležité, že jsme se ohradili jasně a rychle,“ uvedl Tlapa v pořadu.

Česká strana se podle něho ani nechystá napsat dopis, jako tomu bylo například v říjnu 2016. Tehdy bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) zaslal čínskému vedení takzvaný „dopis čtyř“, kterým se Česko distancovalo od setkání ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s dalajlámou. Dopis podepsali čtyři tehdejší nejvyšší ústavní činitelé - prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a předseda sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).