Před 75 lety podepsali japonští fašisté kapitulaci. Závazek „navždy se vzdát války“ má země v ústavě dodnes

Američané si prožili na Iwodžimě a Okinawě peklo na zemi. Zarputilost a sebevražedné útoky japonských vojsk se do paměti USA nesmazatelně vryly. I když byl konec války už jen otázkou času, nepoddajní Japonci k vyjednávání nepřistoupili. Spojené státy tak obnovily letecké útoky na Tokio a další japonská města. Tyto snahy vyústily ve zničení zhruba šedesáti měst a v obrovské statisícové ztráty na životech.

Japonské císařství nepřistoupilo na požadavky spojenců a veřejně vyhlásilo, že je bude ignorovat. Země vycházejícího slunce ve své bohaté historii nikdy válku neprohrála a kapitulace pro ni byla s ohledem k tradici, božskému kultu císaře a fanatickému nacionalismu naprosto nemyslitelná. Většina velitelství armády i vládního kabinetu tak preferovala „boj až do posledního muže“.

To, co avizoval Hirohito v polovině srpna, se podpisem definitivně stvrdilo 2. září na bitevní lodi Missouri. Skončila tím pacifická kapitola druhé světové války, jejíž úvod i konec právě loď Missouri od 7. prosince 1991 symbolicky připomíná kotvením v Pearl Harboru.

„Pokud budeme pokračovat v boji, vedlo by to nejen ke konečnému zhroucení a zničení japonského národa, ale také k úplnému zániku lidské civilizace.“

Japonské císařství uznáním porážky rozhodlo o osudu své země na další dekády. Vedle přílivu zahraničních investic a liberalizace kapitulace také stanovila bezprecedentní zásah do obrany země – ta se vzdala práva nejen na válku jako řešení mezinárodních konfliktů, ale i na jakákoliv ofenzivní vojenská tažení.

Dodnes tak mohou Japonci participovat při ofenzivách mezinárodních sil jen nepřímo, účastní se humanitárních a mírových misí OSN a formulují činnost bezpečnostních složek, byť v současnosti už téměř nulově, společně s USA.

„Navždy se vzdáme války.“ Devátý článek nové ústavy udělal z Japonska pacifistický stát

Po kapitulaci začala okupace Japonska americkými vojsky, kterou měl na starosti slavný generál z pacifických bojů Douglas MacArthur. Spojené státy měly téměř absolutní moc nad japonskou armádou i úřady.

V roce 1947 vešla v platnost nová japonská ústava, jejíž článek číslo 9 výrazně upravoval funkci obranných složek země. Píše se v ní, že „Japonci se navždy vzdávají války jako suverénního práva národa (…) jako prostředku k urovnání mezinárodních sporů.“

Ústava přeměnila kvaziabsolutní monarchii na konstituční monarchii a ukotvila právní systém založený na dodržování lidských práv. V zemi se rozpustily pozemní, námořní i vzdušné síly. Japonský císař se stal jen symbolem a v novém režimu neměl exekutivní pravomoci. Moc tak drží v rukách zejména premiér, který se zodpovídá parlamentu a jménem země vystupuje v zahraničněpolitických záležitostech.

Ústava čítající pět tisíc slov je vůbec nejstarším neměnným právním textem na světě. Za více než 70 let nedoznala žádných změn a článek 9 je velmi diskutovaným tématem dodnes. Jeho odpůrci si stěžují na to, že i 75 let po světové válce nabourává suverenitu a bojeschopnost státu.