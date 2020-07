Hlad, nemoci a miliony lidí bez domovů. Veterán vzpomíná na poválečnou Francii

Donald M. Jones špatně vidí a nohy už mu také neslouží jako dřív. Paměť má ale skvělou – možná lepší, než by si sám přál. Když vzpomíná, jak se měsíc po dni D – v červenci 1944 – vylodil na pláži Utah, do očí se mu stále derou slzy.

„Je to pocit, který se nedá popsat. Máte to v sobě. Je to nepříjemné. Cítím to i teď. Přemýšlíte o tom, co se tam odehrálo,“ popsal bývalý příslušník americké vojenské policie. Ve Francii tehdy ztratil blízké kamarády. I kvůli připomenutí jejich památky se tam devětkrát vrátil na akce veteránů.

Naposledy mu to zdraví dovolilo před jedenácti lety, když mu bylo 87 let. „Byli tam odstřelovači. Největší problémy nám dělala sabotáž. Němci se snažili vyhodit do povětří všechno naše vybavení,“ popsal tehdy.