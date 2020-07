Evropská komise varuje státy před druhou vlnu koronaviru. Představila plán

Trasovací aplikace zaváděné evropskými státy v rámci takzvané chytré karantény by měly být co nejdříve univerzálně použitelné na území celé Evropské unie. Vyzývá k tomu středeční doporučení Evropské komise, která přišla s plánem, jak co nejlépe zvládnout případnou novou vlnu covidu-19. Země EU mají podle Bruselu zajistit rychlou reakci na šíření nákazy a také společně usilovat o to, aby byla vyvíjená vakcína dostupná všem obyvatelům.