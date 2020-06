Londýn je podle Johnsona připraven na australský model vztahů s EU. Ten je velmi volný

Británie opustila evropský blok po složitém vyjednávání 31. ledna. Během nynějšího přechodného období, které vyprší na konci letošního roku, zůstává země součástí jednotného unijního trhu i celní unie. Vyjednávači nyní diskutují o podmínkách dohody o volném obchodu.

Názory obou stran jsou rozdílné. Británie usiluje o co největší hospodářskou i politickou nezávislost v kombinaci s co nejširším přístupem na unijní trh. EU podmiňuje otevření pro britské firmy tím, že budou dodržovat kontinentální pravidla. Přiblížit postoje se má pokusit další kolo rozhovorů, které začne v nadcházejícím týdnu. Čas na dosažení dohody se ale krátí. Do konce června lze rozhodnout o prodloužení přechodného období.

„(Johnson) řekl, že Spojené království bude k vyjednávání přistupovat konstruktivně, zároveň ale bude připravené opustit přechodné období za australských podmínek, pokud nebude možné dosáhnout dohody,“ píše úřad britského premiéra v prohlášení.

Austrálie má s Unií velmi volné obchodní vztahy. Ačkoli pro některé kategorie zboží existují dohody, většina obchodu se řídí pravidly WTO.