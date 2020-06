Řekové podle novinářů odtahují čluny s uprchlíky na volné moře. Porušují tím evropské právo

Dříve získala svědectví o nehumánním chování řecké strany západní média - například německý Der Spiegel. Řecko podle nich prokazatelně porušuje evropské právo. Atény ale vinu odmítají. „Opakují, že tyto zprávy se nezakládají na pravdě. Novináři, kteří se problematikou zaobírají, často dostávají nálepku, že šíří tureckou propagandu,“ uvedl zpravodaj Václav Černohorský.

Podobných případů přibývá od letošního března, kdy Turecko jednostranně vypovědělo migrační dohodu s Evropskou unií. „Můžeme na Egejském moři pozorovat to, co se dříve dělo na pozemní hranici. Migranti, kteří se dostali na hranici, byli zadrženi maskovanými muži a naloženi do neoznačených dodávek,“ říká Černohorský. Podobný postup probíhá za pomocí člunů i na moři.