V Severní Karolíně vyhrál primárky 24letý podnikatel. Může se stát nejmladším republikánem v Kongresu

Americké kongresové primárky v Severní Karolíně v úterý vyhrál 24letý podnikatel Madison Cawthorn. Informoval o tom deník The Hill. Mladý republikán má podle listu velkou šanci usednout do kongresového křesla po bývalém senátorovi Marku Meadowsovi, který nyní působí v Bílém domě jako vedoucí štábu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stal by se tak nejmladším republikánem, jemuž by se něco takového povedlo.