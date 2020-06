Omezený počet poutníků a přísná opatření. Do Mekky se letos podívají jen Saúdové

Saúdskoarabský ministr pro hadždž Muhammad Bintin uvedl, že vykonat velkou pouť bude letos umožněno jen „malému a velmi omezenému“ počtu lidí žijících v království. Cílem je zajistit dodržování bezpečných rozestupů.

„Počet se možná bude pohybovat v tisících. Probíhá revize, takže by to mohlo být tisíc, méně nebo trochu více,“ uvedl při virtuální tiskové konferenci. Další činitelé sdělili, že lidé starší 65 let letos hadždž vykonat nemohou.