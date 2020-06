Johnson kritizoval „krajně pravicové gaunery“. Chystá komisi pro boj s rasismem

„Je toho mnoho, co ještě musíme udělat. A my to uděláme. Je načase, aby vznikla vládní komise napříč ministerstvy, která by se zabývala všemi aspekty nerovnosti –⁠ v zaměstnání, zdravotnictví, vzdělávání a všech dalších oblastech života,“ napsal Johnson.

Mnoho bližších detailů ke komisi ale neposkytl. Premiér v článku reagoval mimo jiné na sobotní události v Londýně, kde se sešli příznivci krajní pravice s údajným cílem ochránit pomníky před vandaly. O týden dříve totiž v hlavním městě demonstranti poškodili pomník válečného premiéra Winstona Churchilla.

Napsali na něj, že „byl rasista“. Protest v sobotu ale provázely výtržnosti a střety pravicových radikálů s příznivci hnutí Black Lives Mattes (Na černošských životech záleží) i s policií. Policisté zadrželi 113 lidí.