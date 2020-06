Brazílie má opět rekordní počet mrtvých. „Takový je osud,“ vzkázal pozůstalým Bolsonaro

V Brazílii druhý den po sobě zemřel rekordní počet pacientů s covidem-19. Nemoci podlehlo dalších 1349 pacientů, o den dříve jich bylo 1262. V zemi za posledních 24 hodin přibylo 28 633 nových případů nákazy koronavirem.

Doposud v zemi na komplikace spojené s nemocí covid-19 zemřelo 32 548 lidí, testy koronavirovou infekci prokázaly u 584 016 osob, skutečné číslo nakažených však bude pravděpodobně mnohem vyšší.

Prezident Jair Bolsonaro pozůstalým po obětech této nemoci jako slova útěchy vzkázal, že „takový je osud“. Reagoval tak na jednu z příznivkyň, která ho požádala, aby řekl „pár slov útěchy v této chvíli“ pro rodiny obětí covidu-19.

Brazílie je co do počtu infikovaných po Spojených státech druhou zemí na světě. Více lidí s covidem-19 než v této latinskoamerické zemi zemřelo ve Spojených státech, Velké Británii a Itálii. S koronavirem už po světě zemřelo 385 tisíc lidí, vyplývá to z údajů Univerzity Johna Hopkinse.

Z pevninské Číny je za středu stejně jako v úterý hlášen jen jeden nový případ nákazy koronavirem. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínské zdravotnické úřady. Test prokázal infekci u člověka, který se vrátil z ciziny.