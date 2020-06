Protesty v USA jsou důsledkem dvou krizí. Zásah policistů proti Floydovi byl rozbuška, tvrdí Vondra

Protesty proti policejní brutalitě vůči Afroameričanům vyvolal případ z Minneapolis; šestačtyřicetiletý Afroameričan George Floyd zemřel poté, co mu při zatýkání klečel bělošský policista několik minut na krku, ačkoliv muž opakovaně říkal, že nemůže dýchat, a strážníka prosil, aby jej nezabíjel.

„Video, na kterém policista klečí na Floydovi, je odsouzeníhodný incident. Fungoval ale jako roznětka pro problém, který souvisí s extrémním nárůstem nezaměstnanosti. To je zkombinováno s tím, že nákaza koronaviru postihla zejména ty, kteří na tom nejsou zrovna finančně nejlépe,“ okomentoval protesty Vondra.

Zároveň uvedl, že na demonstrace, které probíhají po celých Spojených státech, se nedívá pozitivně. Podle Vondry se totiž jedná o možný předobraz toho, co se může rovněž stát v budoucnu v Evropě. „Ve Francii ty rozbušky už působí také,“ dodal.

S jeho tvrzením souhlasil i Kolář, podle něho se rovněž jedná o rozbušku ve společnosti. „Využívají toho živly, které nemají zájem na tom, aby se ve společnosti něco změnilo, na situaci spíše parazitují,“ popsal Kolář. Protesty prý přiživuje například americký prezident Donald Trump.

Trump ze situace profituje, řekl Kolář

Hlava Spojených států podle bývalého diplomata situace využívá a profituje na ní. „Umí s tím pracovat. Stalo se to už dříve v roce 2017, kdy vypukly demonstrace v Charlottesville a došlo k incidentu, který stál život jednoho z protestujících. Tehdy Trump řekl, že na obou stranách stojí slušní lidé,“ tvrdí Kolář.

Vondra v pořadu zapochyboval, že proti protestujícím bude v budoucnu nasazena armáda, jak o tom dříve hovořil šéf Bílého domu. Využití vojska při demonstracích je podle něho krajním řešením. „Trump to používá spíše jako páku na guvernéry a starosty, mnozí z nich jsou demokraté. Pokud dojde k rabování, tak je pravda, že policie musí zasáhnout. Nemyslím si, že by ale někdo chtěl do ulic posílat armádu,“ řekl europoslanec.