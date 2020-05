Nový zákon vyvolal v Hongkongu obavu z omezení svobody. Proti demonstrantům nasadila policie slzný plyn

Policie demonstrantům vzkázala, že demonstrace je nepovolená, a vyzvala je, aby se rozešli. Následně použila slzný plyn. Policisté zatkli známého aktivistu Tam Tak-chia, který pak sdělil, že si s ním policisté promluvili a zakázali mu účast na akcích s více než osmi účastníky.

Dohled nad Hongkongem

Nový zákon by měl podle návrhu umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Dále uvádí, že by měla být zachována „svrchovaná soudní pravomoc“ centrální čínské vlády a „vysoká autonomie“ Hongkongu.

„Pekingu došla trpělivost s Hongkongem, pochopil, že hongkongská vláda a parlament by pravděpodobně v blízké budoucnosti nestihly zákon prosadit, protože v září budou v oblasti volby, a i když Hongkong nemá plnou demokracii a lidé si nemohou svobodně vybírat svůj parlament, tak pokud by se demokratickému táboru podařilo zajistit dostatečný počet mandátů, dařilo by se jim tu legislativu blokovat,“ uvedla Šámalová.