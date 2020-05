Peking lidi v Hongkongu zradil, Západ mu musí přestat podlézat, žádá poslední britský guvernér oblasti

Za podlézání nečeká Západ žádná odměna

Patten dále dodal, že by svět neměl naivně doufat, že ho za „pochlebování na konci čeká hrnec zlata“. To byla podle něj vždy jen iluze. „Nalháváme si, že když neuděláme vše tak, jak chce Čína, přijdeme o velké obchodní příležitosti. To je nesmysl,“ dodal Patten.

V červnu minulého roku propukly v Hongkongu protesty původně proti návrhu zákona, který měl umožňovat vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Postupně ale aktivisté rozšířili své požadavky na obecnější demokratické reformy a demonstrace pokračovaly mnoho měsíců.

V lednu je zbrzdilo nařízení o zachovávání odstupu přijaté kvůli epidemii covidu-19, akce se však v menším rozsahu opět konají. Při demonstracích 10. května proti vládě hongkongské správkyně Carrie Lamové a proti centrální vládě v Pekingu zadržela policie 230 účastníků, stovky lidí se sešly také při protestu o tři dny později. Lamová dnes prohlásila, že neočekává, že by ve městě v blízké době protesty utichly.