Republikáni uspěli v doplňovacích volbách v Kalifornii. Po víc než dvaceti letech získali křeslo od demokratů

Prezident Spojených států Donald Trump úspěch republikána Mikea Garcii označil za obrovské vítězství. Výsledek americká média i komentátoři považují za jeden z ukazatelů poměru sil mezi republikány a demokraty před nadcházejícími listopadovými kongresovými a prezidentskými volbami.

Garcia, někdejší pilot amerického námořnictva, se v úterních doplňovacích volbách střetl s demokratkou Christy Smithovou, která je členkou kalifornského zákonodárného sboru.

Hlasování vyhrál Garcia, kterého podpořilo 56 procent voličů, Smithová dostala 44 procent hlasů a porážku již uznala. „Velké kongresové vítězství v Kalifornii pro Mikea Garciu, bereme si zpět křeslo od demokratů. Je to poprvé za mnoho let, co se kalifornský mandát demokratů vrátil republikánům,“ napsal na Twitteru Trump.