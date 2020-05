Trump obvinil Obamu ze zločinu. Neřekl ale z jakého

video Horizont ČT24: Trumpův exporadce Flynn by podle Muellera neměl jít do vězení

Po víkendových výpadech na Twitteru Trump v neděli prohlásil, že Obama spáchal ten největší zločin v americké historii. V pondělí se na upřesnění zločinu zeptal prezidenta novinář deníku The Washington Post. „Z jakého zločinu přesně prezidenta Obamu obviňujete a myslíte si, že ministerstvo spravedlnosti by ho mělo stíhat?“ zeptal se Trumpa novinář.

„Obamagate,“ odpověděl nynější šéf Bílého domu. „Už to pokračuje dlouho. Je to hanba, co se stalo. A když se podíváte na to, co se děje, když se podíváte na všechny ty informace, které jsou zveřejňovány, což je podle mě jen začátek, staly se strašné věci,“ řekl Trump.

Novinář od Trumpa následně žádal upřesnění zločinů, kterých se Obama podle prezidenta dopustil. „Vy víte, co je to za zločin. Každému je ten zločin jasný. Stačí jen číst noviny, tedy s výjimkou vašich,“ řekl Trump. „V příštích týdnech uvidíte, co se stane,“ dodal.