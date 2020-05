Napětí na 38. rovnoběžce. Na hranici mezi KLDR a Jižní Koreou se střílelo

Na hranici mezi KLDR a Jižní Koreou se střílelo. Severokorejské jednotky několikrát vypálily směrem na jihokorejské strážní stanoviště. Jižní Korea na to dvakrát reagovala. Žádná strana ale oběti nehlásí. Stalo se tak krátce poté, co se po delší době objevil na veřejnosti lídr KLDR Kim Čong-un. Spekulovalo se, že je po smrti nebo vážné operaci. Jihokorejské zdroje ale v neděli uvedly, že se Kim stáhl do ústraní možná kvůli obavě z koronaviru.