V USA doporučují nošení látkových roušek, Trump je ale používat nehodlá

„Bude to skutečně dobrovolná věc. Můžete to dělat, nemusíte to dělat,“ řekl o zakrývání obličeje americký prezident. „Já volím možnost to nedělat,“ dodal. Svůj postoj následně zdůvodnil tím, že se účastní schůzek na vysoké úrovni. „Přijímám prezidenty, premiéry, diktátory, krále, královny,“ upozornil.

Trump rovněž podepsal dekret nařizující zastavení vývozu ochranných masek typu N95 a dalších ochranných pomůcek potřebných v boji s koronavirem, píše Reuters.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) minulý víkend vyzval Trumpa, aby se inspiroval Českem, kde je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. Video nabádající k využívání prostředků zakrývajících nos a ústa prý Babiš poslal také většině evropských prezidentů a premiérů.