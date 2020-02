Harmonické soužití ryb a rostlin. Češi pomáhají stavět v Číně největší akvaponickou farmu světa

Zelenina v biokvalitě se dá pěstovat i ve znečištěných oblastech. V Číně po ní kvůli skandálům s jedovatými potravinami roste poptávka. Ve sklenících v Sia-menu využívají takzvanou akvaponii, tedy systém produkce potravin založený na chovu ryb a pěstování rostlin bez půdy.

„Ryby dostanou krmení, zelenina si vezme to nežádoucí, co ve vodě máme, to znamená dusičnany a další složky, minerály, železo, a čistá voda se vrací zpátky k rybám,“ vysvětluje generální ředitel Farmy pro všechny Bohuslav Škoda. Partnera k podnikání našel v době, kdy pátral po lampách do skleníků.