Jako „rotvajler v soudní síni“. Weinsteina hájí elegantní zarytá feministka Rotunnová

Na svědkyně jde právnička nemilosrdně

V minulosti navíc prohrála jen jedinkrát. „Tento případ by měl být o důkazech. Neměl by být o emocích. Neměl by být o pocitech. Není to soutěž krásy,“ upozornila Rotunnová v souvislosti s Weinsteinovým případem.

Sama Rotunnová přitom umí emoce vyvolávat. Kulometná palba jejích otázek během čtyřhodinového křížového výslechu přivedla jednu ze svědkyň k úplnému nervovému zhroucení. Předseda tribunálu musel odložit přelíčení o celý den.

Napomenutí soudce si vysloužila, když o víkendu před rozhodujícím hlasováním poroty zveřejnila v časopise Newsweek svůj komentář, v němž mimo jiné obvinila své oponenty, že se snaží ovlivnit výsledek jednání v médiích.